Мэрилвилль, 17 февраля 2020, 13:26 — REGNUM Богослужение и протестное шествие в поддержку сербского народа и верующих СПЦ в Черногории были проведены в США в городе Мэрилвилль (штат Индиана).
Как сообщает агентство Tanjug, более 2000 верующих собрались возле церкви Св. Саввы в Мэривилле.
Священник Марко Матич заявил, что целью митинга является поддержка сербского народа в Черногории.
«Я верю, что это будет сильной поддержкой и мотивацией для продолжения борьбы за сохранение наших святынь, наших церквей, наших монастырей в Черногории», — сказал Матич.
«Мы хотим показать нашим людям в Черногории, и не только в Черногории, но и в Сербии, что мы всегда с ними и что они с нами», — сказал Перо Станойчич, священник из Южного Чикаго.
Напомним, что в Черногории два раза в неделю проходят протестные шествия против принятого в конце 2019 года закона о свободе вероисповедания.