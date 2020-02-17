Мэрилвилль, , 13:26 — REGNUM Богослужение и протестное шествие в поддержку сербского народа и верующих СПЦ в Черногории были проведены в США в городе Мэрилвилль (штат Индиана).

Как сообщает агентство Tanjug, более 2000 верующих собрались возле церкви Св. Саввы в Мэривилле.

Священник Марко Матич заявил, что целью митинга является поддержка сербского народа в Черногории.

«Я верю, что это будет сильной поддержкой и мотивацией для продолжения борьбы за сохранение наших святынь, наших церквей, наших монастырей в Черногории», — сказал Матич.

«Мы хотим показать нашим людям в Черногории, и не только в Черногории, но и в Сербии, что мы всегда с ними и что они с нами», — сказал Перо Станойчич, священник из Южного Чикаго.

Напомним, что в Черногории два раза в неделю проходят протестные шествия против принятого в конце 2019 года закона о свободе вероисповедания.