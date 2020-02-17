Москва, , 13:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 17 февраля, проведет встречу с вице-премьером Юрием Борисовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Из открытого: президент примет вице-премьера Юрия Борисова. Вы знаете, что в составе нового кабинета был расширен круг обязанностей», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами. Так, Юрий Борисов займется промышленностью, энергетикой, обороной и безопасностью.

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