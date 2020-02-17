Москва, , 12:44 — REGNUM Возможность проведения саммита в «нормандском» формате обсуждается, заявил 17 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Никаких конкретных дат пока нет, добавил представитель Кремля.

Отметим, что ранее данную встречу планировали провести в апреле 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что условием для проведения нового саммита является выполнение Украиной договорённостей, достигнутых во время предыдущего саммита «нормандской четвёрки» в Париже.

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