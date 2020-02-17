Дамаск, , 12:34 — REGNUM Выдающимся результатом очередного этапа наступательной операции Сирийской арабской армии «Рассвет над Идлибом» стало завершение битвы за город Алеппо, административный центр одноимённой сирийской провинции. Это сражение продолжалось почти восемь лет. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

По состоянию на 16 февраля 2020 года сирийские войска захватили секторы Лайрамун и Кафр-Хамра. Также взят квартал Ассоциации Аль-Захра, который был главным полем боя в городе Алеппо на протяжении большей части войны.

Кроме этого, сирийская армия также захватила все города на равнине Анадан, включая Храйтан, Бабис и Анадан. Потеря этих районов — это сокрушительный удар по джихадистам на западе провинции Алеппо, поскольку они сейчас практически не имеют присутствия вблизи столицы провинции.

Впервые с 2012 года все населенные пункты вокруг Алеппо освобождены от боевиков. Всего за 16 февраля сирийские войска установили контроль над 28 населенными пунктами.

Жители Алеппо встретили полное освобождение города и его окрестностей ликованием.