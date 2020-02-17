Пекин, , 11:33 — REGNUM Правительство Китая выступило с решительным протестом по поводу санкций, введённых Соединёнными Штатами в отношении шести китайских компаний. Об этом 17 февраля в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

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«Китай сделал строгое представление американской стороне, — отметил дипломат. — Мы решительно против односторонних санкций и принципа экстерриториальной юрисдикции, которые США применяют на основании национального законодательства».

Шуан подчеркнул, что Пекин призывает США «как можно скорее исправить эту ошибку и отменить санкции», пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, США ввели санкции против шести китайских компаний, которые. По версии Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

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Компании оказались в списке, опубликованном 13 февраля в сборнике официальных документов правительства США. Уточнялось, что решение вступило в силу ещё 3 февраля. Санкции будут действовать в течение двух лет, но их могут отменить или сократить по решению госсекретаря Майка Помпео.

Напомним, в середине января в Вашингтоне две крупнейшие экономики мира, которые уже более года находятся в состоянии «торговой войны» — США и Китай — подписали соглашения по первой фазе торговой сделки.