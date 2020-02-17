Суджа, Курская область, , 11:30 — REGNUM В Суджанском районе Курской области в администрации одного из сельсоветов после проверки прокуратуры устраняют конфликт интересов между руководителями. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба ведомства.

Глава администрации одного из сельсоветов Суджанского района принял на должность заместителя своего двоюродного брата. Эта ситуация вела к возникновению конфликта интересов, однако, вопреки требованиям антикоррупционного законодательства, чиновники не сообщили об этом в соответствующие комиссии.

Районный прокурор внёс представления в Собрание депутатов и главе муниципального образования и потребовал принять решения в отношении нарушителей.