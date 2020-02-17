Мюнхен, Германия, , 11:26 — REGNUM 15 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча глав МИД Южной Кореи, США и Японии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, Кан Гён Хва, Майк Помпео и Мотэги Тосимицу обсудили трехстороннее сотрудничество по северокорейской проблеме, обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, включая борьбу с распространением коронавируса нового типа и ситуацию на Ближнем Востоке, а также договорились продолжить трехстороннее сотрудничество на международной арене.

Напомним, что предыдущая встреча представителей трех стран состоялась спустя месяц после встречи в американском Сан-Франциско (14 января).

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