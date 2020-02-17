Нур-Султан, , 10:12 — REGNUM Идею проведения «онлайн митингов» в Казахстане поддержал министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев 17 февраля на встрече с общественностью, сообщает агентство «Казинформ».

На встрече с гражданскими активистами в Алма-Ате министр представил законопроект «О порядке организации и проведения мирных собраний». Один из участников встречи предложил учесть развитие социальных сетей и закрепить возможность проведения опросов и митингов в режиме онлайн.

«Это блестящая идея. Мы внимательно изучим ваше предложение», — сказал Абаев. По его словам, подобные решения закреплены в концепции «слышащего государства».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании национального совета общественного доверия в Нур-Султане, призвал повышать культуру митингов в стране.

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