Москва, , 06:10 — REGNUM Российская Федерация должна отказаться от статуса правопреемницы СССР, но возместить якобы причиненный советским «режимом» вред «по милосердию». Оригинальными высказываниями отличился судья Конституционного суда Константин Арановский, сообщает 17 февраля «Коммерсантъ».

По мнению судьи, СССР был «незаконно созданным государством», на территории которого осуществлялись «репрессивно-террористические деяния». В связи с означенным, России необходим такой конституционный статус, который обеспечил бы непричастность современного государства к преступлениям прошлого, уверен Арановский.

Одновременно с этим судья КС полагает, что Россия должна возмещать вред, якобы причиненный Советским Союзом другим странам. Однако для такого возмещения Москве не нужно признавать себя правопреемником СССР. Делать это нужно «из положительной ответственности и по милосердию».

Занимательные суждения Арановский высказал в особом мнении по делу о возмещении жилья, отнятого в период репрессий.

Напомним, ряд значимых позиций на международной арене Россия занимает именно как правоприемница СССР, страны-победительницы во II мировой войне. Стоит ли Москве отказаться от этих позиций, судья не пояснил.