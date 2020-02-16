Мюнхен, Германия, , 20:53 — REGNUM В Риме в ближайшее время пройдет новое заседание международного мониторингового комитета по Ливии. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 16 февраля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам обсуждений ливийской проблематики в Мюнхене.

«Последующее заседание международного мониторингового комитета по Ливии пройдет в Риме», — сказал дипломат.

При этом Чавушоглу добавил, что итальянская сторона определит точную дату проведения мероприятия.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар сообщил журналистам, что прекращение огня в Ливии возможно лишь после ликвидации террористов и выдворения из страны вооруженных наемников. По его словам, он намерен разгромить все террористические группировки на ливийской территории.