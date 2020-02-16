Москва, , 01:44 — REGNUM Выдвигая очередные условия для диалога, Европа лишь отдаляется от России, заявил в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о безрезультативности антироссийских санкций.

Итогом санкционной политики Запада стал тупик, выход из которого Европа найти не может, заявил российский сенатор. «Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку», — отметил Пушков.

В результате экономических санкций и других недружественных требований европейских партнеров, «Россия отдаляется от Европы, а не спешит выполнять ее условия». Однако, только Макрон «отдает себе отчет в том, что Европы рискует «потерять Россиию».

Напомним, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Франции заявил в числе прочего о том, что введенные Евросоюзом антироссийские санкции, «абсолютно ничего не изменили в России». Макрон подчеркнул также, что не призывает их отменить.