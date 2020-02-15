Мюнхен, Германия, , 16:50 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон во время Мюнхенской конференции по безопасности пригласил лидера Франции Эммануэля Макрона посетить с официальном визитом Кишинев. Об этом 15 февраля сообщил молдавский президент на своей странице в социальной сети Facebook.

«Пригласил господина Макрона посетить Молдову с официальным визитом и очень надеюсь увидеть его в нашей стране в ближайшее время», — говорится в сообщении главы государства.

Лидер Молдовы также подчеркнул, что обменялся с французским коллегой мнениями по поводу развития двухсторонних отношений между странами, а также обсудил вопросы региональной и европейской безопасности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Молдавии Игорь Додон 14 февраля обвинил ряд аккредитованных в Кишиневе послов стран ЕС в попытке подорвать диалог Молдавии с Евросоюзом и вмешательстве во внутриполитические дела в стране.

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