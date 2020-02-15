Москва, , 16:34 — REGNUM Поправки, готовящиеся в Конституцию, должны отражать не только второстепенные, но и наиболее важные аспекты жизни страны и быть приняты только на всенародном референдуме. Митинг с такими требованиями состоялся в Москве 15 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Запланированная на 12:30 акция протеста началась с опозданием — участники оказались настолько многочисленными, что при входе на Суворовскую площадь образовалась очередь. Ближе к 13:00, когда было объявлено о начале мероприятия, вся площадка под митинг была полностью заполнена протестующими.

Примечательно, что протест с требованием к конституционным изменениям не только собрал свыше трёх тысяч человек, но и объединил в себе движения и активистов самых разных взглядов: от патриотов правого толка до социалистов из лево-демократических движений. Среди организаторов акции также были представлены партии и движения различных взглядов — «Левый фронт», «Партия Дела», «Другая Россия» и другие политические силы.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о протоиерее Всеволоде Чаплине. После этого слово было предоставлено полковнику ГРУ ГШ ВС РФ в отставке Владимиру Квачкову, который отметил, что стране необходимы масштабные реформы. По его словам, новый государственный строй в РФ должен стать «земско-советским», который будет сочетать в себе всё самое ценное из Российской империи и СССР. Этот и ряд других аспектов отставной полковник призвал вынести для голосования по поправкам в основной закон России. Представитель же «Левого фронта» Леонид Развозжаев среди прочих требований предложил прописать в конституции право народа на восстание в том случае, если власть систематически ухудшает жизнь населения.

На этом фоне более умеренным выглядел депутат Московской городской думы от КПРФ Николай Зубрилин. Лидер коммунистов столичного парламента призвал включить в Конституцию обязанность государства обеспечивать население рабочими местами и положение о природной ренте, чтобы вся прибыль с неё шла в бюджет государства и расходовалась на социальные нужды.

Представитель «Партии Дела» Максим Калашников во время выступления признался, что к действующей Конституции у него есть ряд нареканий, однако сейчас возникла угроза, что главный закон страны станет ещё хуже. Именно поэтому принимать поправки следует только на всенародном референдуме, считает он.

«Что прикрывают эти трюки с поправками? То, что впереди нас ждет мрак. Помните фильм «Ночь над Чили?». Сейчас ночь опускается над Российской Федерацией. Что нас впереди ждет? Нищета, безработица. Нас ждут репрессии. Авторы многомиллионных хищений ходят на свободе. Вот что нас ждет — ночь», — отметил Калашников.

Однако поддаваться безысходности нельзя, уверен политик. Чтобы поправки в Конституцию отражали интересы общества, граждане должны выражать свою позицию. Именно поэтому необходимо участвовать в митингах, протестовать против поправок, которые не отражают интересы народа.

«Надо выходить, показывать, что нас много, что мы не сломлены, что мы достойны памяти наших предков. Я считаю, что мы должны потребовать полноценного референдума, а не некоего опроса. Мы должны добиться, чтобы наш народ, а не кучка каких-то ростовщиков, сырьевиков, клептократов была здесь властью. Мы здесь власть, мы создавали державу. Хотя Российская Федерация только часть моей родины. Моя великая Россия от Камчатки до Днестра простирается», — сказал Калашников.

По его словам, стране жизненно необходим новый политический и экономический курс. Оставаясь сырьевым придатком в мировой экономике Россия обречена на упадок, а её народы — на вымирание. Именно поэтому необходимо развивать в России реальное промышленное производство, строить новые предприятия, одним словом провести новую индустриализацию страны.