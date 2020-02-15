Амстердам, , 10:07 — REGNUM В Нидерландах леволиберальная партия Демократы 66 предложила временно ввозить страну трудовых мигрантов из Африки. По мнению партия, такая мера позволит решить проблему нехватки рабочих рук, в частности, в сфере здравоохранения и ухода за престарелыми. Кроме того, ввоз гастарбайтеров может привести к снижению числа беженцев, которые через Средиземное море пытаются проникнуть в Европу.

План предусматривает ввоз мигрантов, получившим среднее профессиональное образование, на срок не более четырёх лет. По истечению этого срока мигрантам будет предложено вернутся на родину.

Большинство партий в парламенте резко отрицательно отнеслось к инициативе Демократов. Их упрекают в том, что они способствуют вытеснению голландцев с рынка труда и делают ставку на дешёвую рабочую силу.