Москва, , 09:38 — REGNUM Власти Великобритании согласились принять участие в саммите постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, если на такие переговоры согласятся власти США. Об этом сегодня, 15 февраля, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российской власти.

Напомним, что президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций — России, США, Великоритании, Франции и Китая. Путин отметил, что Москва не будет «откладывать в долгий ящик» свое предложение и оперативно отправит его лидерам этих государств.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон на том же форуме заявил, что поддерживает предложение Путина и примет участие в таком саммите.

Позднее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин поддержал предложение Путина.

В США заявили, что президент Дональд Трамп пока рассматривает предложение российского лидера.

В Великобритании официального ответа на предложение дано не было.

По данным газеты «Коммерчантъ», которая ссылается на источник в «российских государственных структурах», Лондон согласен принять участие в саммите, если в нем будут участвовать США.