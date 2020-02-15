Мюнхен, Германия, , 09:45 — REGNUM В расследовании по делу по делу о вооруженном конфликте, произошедшем в августе 2008 года, имеется прогресс. Об этом 14 февраля сообщила журналистам прокурор Гаагского международного уголовного суда Фату Бенсуда на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"У нас действительно есть прогресс. Перед нами много вызовов, и мы пытаемся найти пути того, как можно получить доказательства», — сообщила прокурор.

Какой именно прогресс, она рассказывать не стала, сославшись на конфиденциальность следствия. Бенсуда только рассказала, что сотрудничает с грузинской стороной.

Стоит отметить, что расследование Гаагского суда по грузино-осетинскому конфликту августа 2008 года началось в январе 2016 года. Ранее Бенсуда высказала предположение, что некие конкретные результаты расследования будут до конца 2020 года, когда истекут ее полномочия.