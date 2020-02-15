Бамако, , 04:24 — REGNUM Восемь военнослужащих армии Мали погибли при нападении из засады в районе Гао на северо-востоке страны, сообщает пресс-служба малийских вооруженных сил.

Еще четверо в результате нападения получили ранения. В настоящее время неизвестно, какая из группировок напала на военнослужащих. Также военные отмечают, что в результате атаки в другом регионе — Мопти — погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля армия Мали заняла город Кидаль на севере страны. Отмечалось, что в этот город из Гао добрались 240 солдат без потерь.

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