Вашингтон, , 02:25 — REGNUM Медиамагнат и претендент на выдвижение кандидатом в президенты от Демпартии США Майкл Блумберг потратил $1−1,5 млн на рекламу в Instagram в рамках своей избирательной кампании, сообщает журнал Forbes.

По данным журнала, Блумберг заказал рекламные услуги примерно у 30 лиц, которые публикуют политическую рекламу в соцсети. Эксперты предполагают, что за размещение одного такого поста в Instagram миллиардер оплачивает от 30 до 50 тысяч долларов США. Пока официальных комментариев от штаба Блумберга не поступало по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп не исключил победы Блумберга над сенатором Берни Сандерсом в предвыборной гонке за счет денег. По мнению американского лидера, Блумберг ненавидит Сандерса и способен благодаря большим суммам денег обойти его на праймериз.

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