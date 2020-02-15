Вашингтон, , 01:41 — REGNUM В настоящее время на американо-мексиканской границе возведен участок стены около 200 километров, заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед представителями американской погранслужбы в Вашингтоне.

«Уже возведено порядка 122 миль (196,3 км) стены на границе. К концу года будет построено 400 миль (около 643 км)», — заявил он.

Трамп отметил, что благодаря стене число попыток незаконно пересечь границу снизилось на 75%. Американский лидер добавил, что стена покрашена в черный цвет, благодаря этому она поглощает солнечный свет, нагревается и якобы этим мешает нарушителям границы взобраться на нее.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля американский президент Дональд Трамп уведомил Конгресс США о продлении режима чрезвычайного положения на южной границе. По его мнению, ситуация с нелегальными мигрантами продолжает угрожать национальной безопасности США.