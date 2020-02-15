Тирасполь, , 00:31 — REGNUM Отношения и диалог между Молдавией и Приднестровьем находятся сейчас на самом низком уровне за последние как минимум 10 лет. Об этом заявил в интервью ИА REGNUM приднестровский политолог Сергей Сафронов, комментируя очередное обострение в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта, где Молдавия требует ликвидировать миротворческие посты и выступает с угрозами в адрес миротворцев, а ПМР хочет увеличить численность миротворцев из-за провокаций Кишинева.

По словам эксперта, беспрецедентная по остроте риторика сторон конфликта — заслуга президента Молдавии Игоря Додона и его команды, позиционирующих себя как «пророссийских». «Отношение к Приднестровью, приднестровцам и «приднестровскому вопросу» — настоящая лакмусовая бумажка всей «пророссийской» бутафории в молдавской политике. Когда-то на этом раскрыл себя «друг России» Воронин, теперь на эти грабли наступает новый «друг России» Додон. Высокомерная поза и расчет решить что-то через голову Приднестровья — напрямую с Москвой — всегда заканчивается холодным душем. Антиприднестровский — равно антироссийский. Это аксиома молдавской политики», — сказал Сафронов.

Он обратил внимание, что инструментарий провокаций молдавских властей на приднестровском направлении не меняется десятилетиями. «Это напоминает ходьбу по замкнутому кругу. Из года в год и при любой власти одни и те же провокации, одни и те же точки их приложения, одни и те же модели, одни и те же слова. Воронина сменяет Филат, Филата сажает Плахотнюк, Плахотнюка подсиживает Додон. А на приднестровском направлении одни и те же лица, одни и те же провокации, одна и та же ненависть», — отметил эксперт.

«Например срежессированные «протесты» жителей приграничных с ПМР сел против миротворцев — излюбленное шоу Кишинева еще со времен Воронина. Правда вот «на вилы» тогда российских миротворцев поднимать не угрожали. Это уже сюжетец времен Додона. И то ли еще будет. Поэтому предложение Тирасполя увеличить число миротворцев и вернуть вертолётную эскадрилью — предложение тоже, кстати, совсем не новое — вполне адекватная реакция на действия новоявленных реинтеграторов», — подвел итог Сергей Сафронов.

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