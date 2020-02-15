Тегеран, , 10:25 — REGNUM Выступая на церемонии, посвященной 41-й годовщине победы Исламской революции, посол Ирана в СербииРашид Хассанпур подчеркнул, что сегодня как никогда регион нуждается во межрегиональных всеобъемлющих переговорах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хассанпур также заявил: «Непонимание и просчеты являются наиболее важными региональными проблемами». Кроме того, посол отметил, что последствия окажут сильное воздействие на региональные и трансрегиональные государства, а также их взаимоотношения.

В ходе церемонии Хассанпур сообщил, что за последние четыре десятилетия Иран смог стать одной из самых передовых научных и промышленных стран в области генетики, нанотехнологий, воздушно-космической обороны, ядерной энергетики, средств массовой информации и информационных технологий.

Далее посол упомянул о визите спикера иранского парламента Али Лариджанив Белград для участия в 41-м парламентском союзе государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и выразил надежду на открытие новой главы в отношениях двух стран.

Мероприятие стало поводом для сбора приверженцев Исламской революции Ирана. На церемонии также приняли участие сербские дипломаты, деятели культуры и науки и журналисты.