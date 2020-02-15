Тегеран, , 10:31 — REGNUM 14 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретились и провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по безопасности 2020 в Германии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Зариф также встретился со своим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем, однако никаких подробностей о встречах Зарифа с канадскими официальными лицами пока не сообщается.

Далее состоялась встреча главы МИД Ирана с членами Совета старейшин ООН. Перед началом конференции Зариф также провёл встречи с министрами иностранных дел Финляндии и Ватикана.

Ранее в середине января Зариф и Шампань встретились в Маскате (Оман), где стороны обсудили вопросы консульского, технического и правового сотрудничества между Ираном и странами, пострадавшими в результате трагедии рейса 752, когда самолет авиакомпании «Украина Интернэшнл», направлявшийся в Канаду, был непреднамеренно сбит иранской системой ПВО вследствие обострения напряженности в отношениях государства с Соединенными Штатами.

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой принимают участие лидеры 35 стран мира, продлится до 16 февраля.