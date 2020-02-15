Тегеран, , 09:48 — REGNUM 14 февраля глава организации обороны Ирана бригадный генерал Голамреза Джалали обвинил власти США в том, что они причастны к недавней кибератаке на инфраструктуру Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По словам Джалали, атака была проведена властями США, чтобы оценить осуществимость будущих, однако кибернападение не увенчалось успехом.

«Точное определение источника и времени атаки является трудоемкой процедурой, и иранская телекоммуникационная компания работает над этим вопросом», — отметил бригадный генерал.

9 февраля заместитель министра ИКТ Хамид Фаттах заявил, что Иран отразил кибератаку, нацеленную на коммуникационную инфраструктуру страны, что вызвало массовые сбои в Интернет-соединениях по всей стране. Он также отметил в своём «Твиттере», что нанятые хакеры провели крупнейшую кибератаку за всю историю страны. По словам чиновника, несмотря на нарушение работы интернет-служб в Иране, «кибератака вскоре была отбита иранской цифровой крепостью».