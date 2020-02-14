Мюнхен, Германия, , 21:59 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рассказала о словах государственного секретаря США Майка Помпео, после того как он завершил переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Соответствующее сообщение Захарова опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 14 февраля.

«Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор «Good luck». Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее», — написала Захарова.

Напомним, что глава российского внешнеполитического ведомства представляет Россию на Мюнхенской конференции по безопасности. Государственный секретарь Помпео возглавляет американскую делегацию.

Всего в конференции, которая проводится уже в 56-й раз, участвуют более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьер-министров и членов правительств.

Данная конференция на современном этапе является важным и относительно нейтральным местом для встреч мировых лидеров.