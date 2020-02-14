Лондон, , 20:40 — REGNUM Общемировые расходы на оборону и вооружение в 2019 году составили более $1,7 трлн, увеличившись на 4% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводятся в докладе «Военный баланс», представленном 14 февраля лондонским Международным институтом стратегических исследований (IISS).

Согласно документу, мировым лидером по военным расходам неизменно остаются США. В минувшем году страна потратила на оборону и вооружение $684,6 млрд, что превышает затраты на эти же цели всех остальных стран из топ-10, вместе взятых.

Второе место в списке занял Китай, военные расходы которого составили $181,1 млрд, на третьем месте — Саудовская Аравия с расходами в $78,4 млрд.

Россия разместилась на четвёртой позиции в списке. По данным авторов доклада, её расходы на оборону в минувшем году составили $61,6 млрд.

В первую десятку рейтинга вошли также Индия ($60,5 млрд), Великобритания ($54,8 млрд), Франция ($52,3 млрд), Япония ($48,6 млрд), Германия ($48,5 млрд) и Южная Корея ($39,8 млрд).