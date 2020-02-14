* талибами — запрещённая в России организация

Мюнхен, Германия, , 20:03 — REGNUM Соединенные Штаты и афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достигли «соглашения о сокращении насилия», 14 февраля сообщает агентство Reuters.

О соглашении журналистам в Мюнхене заявил высокопоставленный сотрудник администрации президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля о возможности соглашения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до конца февраля заявил президент США Дональд Трамп.

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