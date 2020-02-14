Подгорица, , 19:37 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович в Мюнхене в ходе 56-й конференции по безопасности встретился с помощником госсекретаря США по Европе и Евразии Филипом Рикером. Джуканович поблагодарил США за постоянную поддержку Черногории и региона, указав на важность постоянного диалога и партнерства. Он также проинформировал помощника госсекретаря о текущей ситуации в Черногории после принятия закона о свободе вероисповедания, отметив, что это закон, «закрепляющий свободу вероисповедания и внедряющий один из основных конституционных принципов — отделение церкви от государства».

«Этот вопрос, несомненно, переместился с религиозной на политическую арену», — сказал Джуканович. По его словам, государство намерено настойчиво защищать гражданские, полиэтничные ценности европейской Черногории.

Рикер в свою очередь поблагодарил Джукановича за подробную информацию и сказал, что заметил, что эта проблема из религиозной перешла в политическую и экономическую плоскости. Он подчеркнул, что важно вести диалог и проявлять гибкость и креативность. Он также подтвердил намерение США усилить поддержку Черногории в борьбе с дезинформацией.