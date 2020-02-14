Тегеран, , 19:07 — REGNUM США осуществили масштабную кибератаку на инфраструктуру иранского правительства, заявил 14 февраля командующий системой пассивной обороны Ирана бригадный генерал Голамреза Джалали.

По его словам, целью этой кибератаки являлась оценка систем защиты и сбор информации о ней для организации более масштабных нападений.

«Атака была проведена США для оценки возможности будущих нападений», — цитирует слова генерала агентство Mehr.

При этом Джалали заявил, что санкциями и кибератаками Вашингтон компенсирует свою неспособность на военный ответ Ирану за сбитый беспилотник и ракетный удар по военной базе США в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля замминистра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фатахи сообщил журналистам об отражении «самой масштабной» кибератаки в истории страны.

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