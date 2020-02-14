Берлин, , 16:54 — REGNUM Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что глава Пентагона позвал его приехать в Вашингтон. Об этом начальник украинского военного ведомства сообщил 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Загороднюка, его визит в США будет официальным. Министр обороны Украины рассказал о трёх свиданиях с министром обороны США и об одной встрече с его заместителем, после которых его поездка в Америку стала решённым делом.

Загороднюк заявил, что в Вашингтоне он планирует встречи с членами сената США и представителями аналитических центров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с подобным заявлением выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, также сообщивший о намерении поехать в США для встреч с сотрудниками госдепа и конгресса.

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