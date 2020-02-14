Тбилиси, , 16:06 — REGNUM Судебное слушание по делу о беспорядках во время антироссийских протестов, начавшихся 20 июня 2019 года в Грузии, проходит 14 февраля в Тбилисском городском суде. Об этом сообщает агентство Report.

По данным журналистов, обвиняются в правонарушениях Бесик Тамлиани, Зураб Будагашвили, Кахабер Купреишвили и Цотне Соселия. Защита настаивает на невиновности своих клиентов. Адвокат обвиняемых Вахтанг Иашвили рассказал журналистам, что на заседании планируется выслушать свидетелей по делу.

«Как обычно, полиция расскажет нам о своем присутствии на территории возле парламента, но они не сообщат ничего, что могло бы подтвердить доводы обвинения», — заявил юрист.

Подсудимых обвиняют в организации массового насилия, порчу имущества и сопротивлении сотрудникам полиции. В случае обвинительного приговора, им может грозить до 6 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, поводом для массовых протестов в Тбилиси стало участие российской делегации в пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившем в здании парламента Грузии. Глава МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, как это полагалось по протоколу, сел в кресло спикера парламента. Оппозиция данное обстоятельство использовала для проведения массовых акций протеста, которые быстро переросли в беспорядки.