Париж, , 15:40 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал снижение уровня безработицы в стране до 8,1% в конце 2019 года, сообщает Le Figaro.

«Это очень хорошая новость, свидетельствующая об эффективности проводимой политики», — отметил Эммануэль Макрон.

По словам главы государства, пока ещё рано говорить о «триумфе», потому что, уровень безработицы во Франции сохраняется на уровне 8%.

«Битва не выиграна», — добавил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы во Франции в четвертом квартале 2019 года снизился до 8,1%. Это самый низкий уровень безработицы в стране с конца 2008 года.

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