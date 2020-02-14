Загреб, , 15:22 — REGNUM «Соединенные Штаты Америки должны отменить визы для хорватов к концу 2020 года», — заявил 14 февраля в Мюнхене министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает агентство Hina.

По его словам, США и Хорватия также подпишут договор об избежании двойного налогообложения.

Хорватия, Румыния, Болгария и Кипр являются членами ЕС, которым США еще не отменили визы. Польша была исключена из визового режима в конце 2019 года.