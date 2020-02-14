Улан-Батор, , 15:12 — REGNUM Все авиарейсы, железнодорожные и сухопутные пассажирские перевозки Монголии с Китаем остановлены с 14 февраля. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Правительства.

По данным пресс-службы Правительства, экспортные и импортные поставки через Монголо-Китайские границы будут продолжаться в обычном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соответствии с постановлением Правительства от 1 февраля 2020 года гражданам Монголии запрещается въезд в Китай до 2 марта.

За последние две недели в общей сложности около 6000 монгольских граждан вернулись домой из Китая. По данным пресс-службы Правительства, последний самолет из Китая приземлился в 18:00 часов 13 февраля, с 14 февраля авиа, сухопутные и железнодорожные пассажирские сообщения полностью прекращены.

Напомним, в связи с вспышкой коронавируса COVID-2019 в Китае, власти Монголии принимает меры для профилактики — запрещен выезд монгольских граждан в КНР, а также въезд китайских граждан и граждан зарубежных стран, которые совершают транзит через Китай, в Монголию. Закрыты все детсады, школы, вузы. Ограничения действуют до 2 марта.

В целях профилактики, во всех государственных органах госслужащих и граждан пропускают после процедуры термосканирования, в общественный транспорт не пускают людей без масок.