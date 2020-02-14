Киев, 14 февраля 2020, 14:44 — REGNUM Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак провёл переговоры с послами стран «Большой семёрки» (G7), сообщило 14 февраля председательство США в G7 на своей странице в социальной сети Twitter.
Стороны «продуктивно обсудили следующие шаги поддержки усилий Украины по содействию развитию экономики, укрепления верховенства права и осуществления устремлений украинского народа», — сказано в сообщении.
Напомним, ранее прошла встреча министров обороны США и Украины Марка Эспера и Андрея Загороднюка, на которой обсуждались вопросы двухстороннего военного сотрудничества.
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