Брюссель, , 13:46 — REGNUM Рабочая встреча министров обороны США и Украины Марка Эспера и Андрея Загороднюка состоялась в Брюсселе, сообщило 13 февраля информационное агентство АрмияInform.

Министр обороны Украины рассказал о ситуации в Донбассе, а также о ходе реформ ВСУ. Стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере обороны между США и Украиной. В ходе беседы Загороднюк поблагодарил США за материально-техническую и консультативную помощь.

Украинская стороны выразила заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества, а также в наращивании оборонных закупок в США, проведении консультаций по вопросу безопасности в Черноморском регионе.

Эспер выразил поддержку Украине в её реформах, а также в получении статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями (ЭОР).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Загороднюк заявил, что Великобритания может оказать Украине помощь в усилении инфраструктуры ВМС, а также направит своих инструкторов.

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