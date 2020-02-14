Скопье, , 15:25 — REGNUM 14 февраля в парламенте Северной Македонии состоится обсуждение закона о государственной прокуратуре.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, так как парламент должен быть распущен 16 февраля, вероятность принятия закона в текущую парламентскую сессию крайне мала, что вызывает раздражение у представителей партии власти СДСМ (Социал-демократическая партия Македонии) и заставляет их настаивать на ускорении процесса. Стоит отметить, что в Европейском союзе принятие данного закона считают одной из важных вех на пути вступления Северной Македонии.

Однако обсуждение закона почти не продвинулось с сентября 2019 года, что связано с тем, что новый закон должен будет определить судьбу Специальной прокуратуры, которая занимается проверкой высокопоставленных чиновников и бизнесменов на предмет причастности к коррупции, в том числе посредством прослушивания телефонных разговоров.

Тем временем депутаты парламента не горят рвением закончить обсуждение. Так, на заседании 13 февраля присутствовало лишь 38 депутатов, что побудило спикера парламента албанца Талята Джафери приостановить обсуждение. Решение Джафери вызвало критику со стороны депутатов СДСМ Мухамеда Зекири, Александра Кирацовски и Люпчо Николовски.

«Разве я виноват в том, что важные законы принимаются за два дня до роспуска парламента? Все приоритетные законопроекты выставляются в повестку обсуждения. Мы поставили закон о государственной прокуратуре на 10 февраля, а на 11 была назначена ратификация Североатлантического пакта. Они ещё с сентября ведут дебаты о Специальной прокуратуре, неужели я виноват, что все собрались сделать это за два дня? Я время не продаю и лишнего у меня нет. Если им нужно парламентское большинство, пусть приходят и говорят, а не ведут дебаты через меня. Пусть они объяснят, зачем они за полгода до срока назначили проведение выборов на 12 апреля. Если они хотят выборы, если хотят большинство — путь говорят. Мы не разделены», — ответил на критику спикер парламента Северной Македонии, и прибавил, что если в СДСМ стремятся к повторению политического кризиса 2015 года, то это их проблемы.

Также Джафери отказался продлевать срок работы парламента, если закон о Государственной прокуратуре не будет принят:

«Я назначил роспуск парламента на 16 февраля. Если кто-то хочет, чтобы парламент не был распущен, пусть голосует против. Я как председатель парламента обязан соблюдать сроки. Это моя задача, и если я не буду обеспечивать это, то понесу уголовную ответственность», — заявил Джафери.

Напомним, представители оппозиции считают, что партия власти намерена воспользоваться незавершенностью обсуждения переговоров по Государственной прокуратуре для того, чтобы отложить выборы и подстроить их фальсификацию.

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