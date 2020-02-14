Москва, , 14:35 — REGNUM У турецких властей, видимо, во дворцах стоят лишние мешки с золотом — вот и спонсируют паразитов у границ России. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), комментируя идею украинских властей построить на турецкие деньги новый «город-сад» возле Херсона и поселить там 500 крымскотатарских семей, а также протянуть дороги и пустить транспорт на границе с Крымом.

«Всё для людей! Всё для страны! Ага… Только не пойму — для каких людей и для какой страны? Похоже, на Украине опять решили «освоить» чужие деньги — точнее, дать заработать популярным жуликам, драматично пускающим слёзы перед телекамерами (Чубарову, Джемилеву и иже с ними). Ну-ну… Думаю, народ не оценит такую идею. С вилами в бой никто не пойдёт, но доверие и рейтинг будут подорваны у обоих президентов, перепутавших границы вверенных им стран», — уверена Поклонская.

По её мнению, Украине есть куда потратить подаренные Турцией миллионы.

«А у турецких султанов, видимо, во дворцах стоят лишние мешки с золотом — вот и спонсируют паразитов у границ России. Есть такая старая русско-украинская поговорка: на двух стульях долго не усидишь. Неудобно просто. Можно заработать сколиоз. А где сколиоз, там рядом и другая болезнь — импичмент», — отметила депутат Госдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о намерении начать в 2020 году строительство «города-сада» в Херсонской области для переселенцев из Крыма заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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