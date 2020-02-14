Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова указом президента РФ Владимира Путина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий документ был подписан 10 февраля и опубликован на Портале правовой информации.

Напомним, полномочия детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой истекли в январе 2020 года, после нахождения в этой должности в течение двух пятилетних сроков она не может быть избрана в третий раз подряд, в соответствии с законом.

Депутаты петербургского законодательного собрания простым большинством голосов должны будут сформировать список кандидатур на пост детского омбудсмена взамен Агапитовой.

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