Минск, , 13:47 — REGNUM Россия и Белоруссия не обсуждают создание общих наднациональных органов, но продолжают работать над «дорожной картой», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, сообщило 14 февраля информационное агентство БелТА.

«Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого», — уточнил он.

Президент Белоруссии отметил, что создание наднациональных органов, предусмотренных 31-й дорожной картой, обсуждаться не будет. Вместо этого стороны сосредоточатся на экономических аспектах интеграции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что руководство России намекает ему на объединение, которое, по его мнению, не устроит народы двух стран.

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