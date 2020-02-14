Тбилиси, , 13:24 — REGNUM Рассмотрение иска члена оппоизионной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия, которого лишили депутатских полномочий, состоится 14 февраля. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

По данным журналистов, Мелия намерен обжаловать решение парламента Грузии о досрочном прекращении его депутатских полномочий 12 декабря 2019 года. Тогда большинство депутатов проголосовало за лишение его мандата в связи с вердиктом Тбилисского городского суда, запретившего Мелия занимать государственные посты.

Истец утверждает, что по конституции его могли лишить депутатского мандата только после признания вины во всех судебных инстанциях. Между тем, парламент принял свое решение на основании суда только первой инстанции.

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