Киев, , 12:30 — REGNUM В Верховной раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий возможность для 14-летних подростков менять пол без согласия родителей, сообщил телеканал 112.ua.

Инициатором законопроекта №2684 стала депутат от фракции «Слуга народа» Лада Булах.

В тексте законопроекта также сказано, что подростки смогут отказываться от лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании, других опасных зависимостей или болезней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе генерального прокурора Украины рассказали о планах внедрить на Украине ювенальную юстицию.

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