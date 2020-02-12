Киев, , 13:38 — REGNUM Систему ювенальной юстиции планирует создать офис генерального прокурора Украины, сообщило 12 февраля информационное агентство УНИАН.

«Мы все должны понимать специфику работы с несовершеннолетними. Необходимо учитывать детскую психологию и детское восприятие, а подходы на всех этапах должны отличаться от тех, которые существуют в работе с совершеннолетними преступниками и потерпевшими», — рассказал заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов на встрече с руководством Национальной полиции.

Он отметил, что все стороны процесса — адвокаты, прокуроры, судьи и прочие должны иметь особый статус и специализироваться на данной сфере.

«Если речь идет о ребёнке-жертве, то мы все должны минимизировать стрессовые ситуации, потому что даже судебный процесс может стать стрессом, иногда и непоправимым», — добавил чиновник.

По этой причине на Украине могут запретить допрашивать детей более одного раза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии была арестована следователь, после допроса которой покончил с собой 15-летний подросток.

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