Киев, 12 февраля 2020, 13:38 — REGNUM Систему ювенальной юстиции планирует создать офис генерального прокурора Украины, сообщило 12 февраля информационное агентство УНИАН.
Он отметил, что все стороны процесса — адвокаты, прокуроры, судьи и прочие должны иметь особый статус и специализироваться на данной сфере.
По этой причине на Украине могут запретить допрашивать детей более одного раза.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии была арестована следователь, после допроса которой покончил с собой 15-летний подросток.
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