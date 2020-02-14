Тирасполь, , 12:24 — REGNUM Молдавия может организовать провокации на на постах Совместных миротворческих сил и в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта. Об этом ИА REGNUM заявили в приднестровской делегации в Объединенной контрольной комиссии.

В этой связи приднестровская делегация в ОКК распространила заявление, в котором предложены меры по недопущению эскалации напряжённости в Зоне безопасности. В Тирасполе не исключают провокаций, связанных с желанием молдавской стороны ликвидировать отдельные миротворческие посты.

Речь, в частности, идет о миротворческих постах № 9 (левый) и № 9 (правый), установленных вблизи моста через Днестр в Дубоссарском районе. Представители ПМР считают необходимым усилить оба поста дополнительной бронетехникой и военнослужащими.

Это заявление стало ответом на обращение молдавской стороны, в котором содержатся призывы ликвидировать миротворческие посты № 9 (левый) и № 9 (правый). Представители Кишинёва мотивировали это тем, что присутствие Совместных миротворческих сил «вызывает возмущение у жителей сёл Кошница, Пырыта, Дороцкое и Погребя».

Более того, в устном комментарии сопредседателя от Молдавии при распространении обращения имела место явная угроза в отношении военнослужащих Миротворческих сил, несущих службу на постах: «Будут подняты на вилы».

Однако, согласно данным приднестровской стороны, основанным на ежедневном мониторинге ситуации в Зоне безопасности, заявления о негативном отношении жителей этих сёл к миротворческой операции не соответствуют действительности. «Постоянный мониторинг настроений населения, проживающего в Зоне безопасности как на левом, так и на правом берегах реки Днестр, однозначно свидетельствует, что люди не хотят возобновления боевых действий и с пониманием относятся к установленному порядку проведения миротворческой операции», — отметили в Тирасполе.

В этой связи представители Тирасполя подчёркивают, что «любые т. н. «народные выступления» или «волнения» могут носить исключительно характер срежиссированной и администрируемой органами государственной власти Республики Молдова провокации, нацеленной на разбалансирование миротворческой конструкции и искусственное провоцирование напряжённости в отношениях сторон, а также дискредитацию роли Российской Федерации в миротворчестве на Днестре как страны-гаранта».

Члены приднестровской делегации заявляют, что ответственность за навязывание населению негативного отношения к миротворческим механизмам будет нести Республика Молдова, «стремящаяся использовать местное население, а также площадку ОКК для решения внутриполитических и узкокорпоративных задач».