Ашхабад, , 12:19 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом, встретился с министром иностранных дел Туркмении Рашидом Мередовым. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

Участники переговоров обсудили сотрудничество двух стран в рамках международных и региональных организаций, акцентировав внимание на региональных и общемировых инициативах правительства Туркмении.

Мередов и Беглов рассмотрели вопросы, касающиеся перспектив участия российских компаний в реализуемых Туркменией проектах в нефтегазовой и транспортной сферах, а также налаживании взаимодействия между российскими и туркменскими вузами в области высоких технологий.

По итогам переговоров российский губернатор и глава туркменского внешнеполитического ведомства подписали совместный протокол, включающий план совместных действий между правительствами Санкт-Петербурга и Туркмении на ближайшие пять лет.