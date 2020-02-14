Брюссель, , 11:16 — REGNUM Высокопоставленные официальные лица стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейского союза (ЕС) обсудили усилия по развитию экономического сотрудничества, защите прав человека, расширению торговли и борьбе с коронавирусом, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Участники совещания обсудили совместные шаги по борьбе с пандемией. ЕС выразил готовность оказать помощь в борьбе с коронавирусом в странах АСЕАН, в частности отправить медиков, оборудование, обмениваться информацией и опытом для поиска необходимых медицинских решений.

Напомним, Европейский союз является партнером АСЕАН с 1977 года. Сотрудничество АСЕАН и ЕС играет важную роль для экономического роста в регионе, в частности, посредством реализации соглашения о свободной торговле между сторонами.