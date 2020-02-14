Дамаск, , 10:14 — REGNUM Турецкие наблюдательные посты блокируют проезд по сирийской трассе М-5 Дамаск — Алеппо, которую впервые за много лет взяли под контроль правительственные силы Сирии. Об этом сообщает 14 февраля «Военное обозрение».

Стратегически важную трассу удалось освободить после того, как в январе сирийской армией были взяты города Хан-Шейхун и Маарет-Эн-Нууман, а затем — город Серакиб, ближайший к Идлибу. Дорога М-5 идет связывает север и юг Сирии, второй по важности город Алеппо со столицей. Ранее многие участки трассы простреливались боевиками, и местные жители боялись пользоваться дорогой.

Сейчас, однако, движению по трассе мешают два поста турецкой армии. Под предлогом безопасности заблокирован участок около 1 км длиной. Автомобилям приходится объезжать посты по полю. Путь по дороге свободен только для российской военной полиции.

Ранее по этой территории проходила граница зоны деэскалации Идлиб. Сейчас фронт отошёл на север.

«Несмотря на то, что они [турецкие посты] находятся там без разрешения официального Дамаска, сирийская армия проявляет сдержанность и не идет на обострение», — отмечает издание.

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