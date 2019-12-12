Киев, , 20:19 — REGNUM Требование расследовать преступления, совершённые против украинских правоохранителей на так называемом евромайдане (2014 г.), направлены в украинское государственное бюро расследований, написал 12 декабря депутат Верховной рады Ренат Кузьмин (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь») в Facebook.

В документе, скан которого опубликовал украинский депутат, сказано, что бюро расследований должно проверить появившуюся информацию о стрельбе по полицейским, устроенную участниками евромайдана.

https://web.facebook.com/RRKuzmin/photos/rpp.598281380248158/2586965034713106/

Информацию, отмечает депутат, распространил блогер Анатолий Шарий.

Депутат среди организаторов акции, на которых, по информации блогера, лежит ответственность за преступления, упоминает Андрея Парубия (украинский депутат от фракции «Европейская солидарность»), Сергея Пашинского и Владимира Парасюка, которые ранее были депутатами Рады. Упоминается и Сергей Горбатюк — экс-глава управления спецрасследований украинской генпрокуратуры.

Напомним, 11 декабря Шарий разместил в сети видео допроса участника евромайдана Дмитрия Липового, рассказавшего о расстреле «Беркута».

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