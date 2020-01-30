Ставрополь, , 15:36 — REGNUM Оказавшийся в центре скандала глава Георгиевского городского округа Ставропольского края Максим Клетин должен уволиться по собственному желанию, если информация в отношении него подтвердится. Об этом 30 января в ходе планерки заявил вице-спикер парламента Ставрополья, руководитель фракции «Справедливой России» в краевой думе Александр Кузьмин,

Мэр Георгиевска Максим Клетин оказался в центре скандала после ролика, попавшего в интернет в конце декабря 2019 года. В кадре похожий на него мужчина с обнаженным торсом нецензурно выражается, говорит, что он — «приличная принцесса» и был когда-то «опасным преступником». Позже в сеть попала и интимная переписка якобы мэра с одной из жительниц города.

«На мой взгляд, если опасения подтвердятся, господин Клетин, как серьезный мужчина, должен самостоятельно подать в отставку и не дожидаться того момента, когда его оттуда выгонят», — цитирует Кузьмина «КП — Северный Кавказ».

По мнению парламентария, разгоревшийся вокруг градоначальника скандал не позволит ему дальше исполнять свои обязанности. При этом вице-спикер подчеркнул, что оценить ролик должны «компетентные органы и дума Георгиевского городского округа».

Отметим, что ранее этот скандал прокомментировал и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он отметил, что для него важен мэр, «который не подводит тех людей, за которых он отвечает, и исполняет те обязательства, за которые берется», и в этом смысле у него нет претензий к Клетину.