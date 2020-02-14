Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Практика, согласно которой беседы президента США с лидерами других государств прослушивают другие сотрудники Белого дома, может быть отменена. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, 13 февраля в интервью радиостанции iHeart.

По словам Трампа, в мониторинге президентских переговоров иногда участвуют десятки человек. Он отметил, что эта традиция досталась по наследству от предыдущих администраций.

Напомним, телефонный разговор Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года вызвал скандал в США и стал поводом для запуска процедуры импичмента американского президента.

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