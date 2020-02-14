Рига, , 05:33 — REGNUM Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) проводит обыски в департаменте собственности Рижской Думы, пишет портал LSM.

Мэрия и сотрудники KNAB не разглашают цели процессуальных действий. Возможно, они связаны с недавно возбуждённым делом о подделке документов в Бюро по развития туризма в Риге (RTAB). Ни одна персона в ходе обысков пока не задержана.

Весной прошлого года KNAB возбудил уголовное дело против должностных лиц RTAB за растрату бюджетных средств. 13 мая 2019 года было объявлено, что два RTAB и riga. lv потратили за 3 года ненадлежащим образом более 20 миллионов евро городского бюджета.